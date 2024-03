Zelenskyj opäť požiadal spojencov, aby poskytli Kyjevu vojenskú pomoc

Kyjev 3. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval západných partnerov, aby prejavili politickú vôľu a poskytli Kyjevu potrebnú vojenskú pomoc, inak bude svet čeliť "jednej z najhanebnejších stránok histórie". TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore povedal, že svet musí "tvrdo reagovať", aby sa vojna stala "beznádejným" podnikom pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý chce len "vojnu a smrť".



"Musia maximálne pocítiť, že existuje sila, ktorá ničí tých, ktorí ničia životy. Môžeme to zabezpečiť. Každý z našich partnerov vie, čo je potrebné," dodal.



Najdôležitejšou je podľa ukrajinského prezidenta politická vôľa "zabezpečiť úroveň dodávok, ktoré pomôžu". "Ak sa tak nestane, bude to jedna z najhanebnejších stránok histórie, ak Amerika alebo Európa prehrá s iránskymi (dronmi) šáhid alebo ruskými stíhačkami," upozornil.



Ukrajina, ktorá už viac ako dva roky čelí ruskej invázii, čaká na životne dôležité dodávky pomoci, predovšetkým na rozhodnutie Spojených štátov, uviedol. "Podpora je skutočne potrebná," povedal.



Zelenskyj čoraz dôraznejšie žiada Kongres USA, aby schválil vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov. Balík pomoci, ktorý zahŕňa aj podporu pre Izrael a Taiwan, vo februári odsúhlasil Senát amerického kongresu, no v Snemovni reprezentantov ho naďalej blokujú republikáni.