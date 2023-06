Zelenskyj opäť vylúčil rokovania s Ruskom

Kyjev 16. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok počas stretnutia s delegáciou afrických lídrov vylúčil rokovania s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Na našom stretnutí som niekoľkokrát jasne povedal, že pripustiť akékoľvek rokovania s Ruskom teraz, keď je okupant na našej pôde, znamená zmraziť vojnu, zmraziť bolesť a utrpenie," povedal Zelenskyj novinárom po stretnutí s viacerými lídrami vrátane juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu.



Delegácia afrických lídrov sa má v sobotu stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Do Kyjeva pricestovali v piatok so zámerom sprostredkovať mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Svoj pobyt začali návštevou v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde vlani po ruskej invázii došlo k masakrovaniu civilistov, z ktorého sú podozrievaní ruskí vojaci.



AFP pripomenula, že po príchode africkej delegácie v piatok ráno sa po celej Ukrajine rozozvučali sirény varujúce pred ďalšími útokmi ruskej armády. Ukrajinská protiletecká obrana následne informovala, že zostrelila 12 rakiet vypálených ruskou armádou.



Zelenskyj na margo toho povedal, že raketový útok Ruska na Kyjev v čase návštevy africkej delegácie znamená, že Putin buď nemá kontrolu nad ruskou armádou, alebo je "iracionálny." Ukrajinský prezident dodal, že Putinovým cieľom je "úplne zničiť štát Ukrajina".



Podľa Zelenského sa Rusku v roku 2014 - po anexii Krymského polostrova - podarilo konflikt na Ukrajine zmraziť. Zelenskyj však vzápätí zdôraznil, že Kyjev Moskve nedovolí, aby to urobila znova.



AFP pred tým informovala, že juhoafrický prezident Ramaphosa v piatok po rokovaniach s prezidentom Zelenským vyzval Ukrajinu a Rusko, aby deeskalovali konflikt.



"Táto vojna sa musí urovnať a prostredníctvom rokovaní by mal nastať mier," povedal Ramaphosa novinárom. "Tvrdíme, že musí dôjsť k deeskalácii na oboch stranách," zdôraznil v mene afrických lídrov.