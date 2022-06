Zelenskyj opäť vyzval na urýchlenie dodávok ťažkých zbraní

Kyjev 23. júna (TASR) - Intenzívne vzdušné a delostrelecké útoky zo strany Ruska majú za cieľ zničenie celého regiónu Donbas na východe Ukrajiny, uviedol v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň vyzval spojencov Ukrajiny, aby urýchlili dodávky ťažkých zbraní, ktoré by sa na bojisku vyrovnali Rusku. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Musíme oslobodiť našu krajinu a dosiahnuť víťazstvo, ale rýchlejšie, omnoho rýchlejšie," povedal Zelenskyj vo videoposolstve a zopakoval požiadavku svojej krajiny o silnejšie a rýchlejšie zbrane.



"V Donbase došlo k masívnym vzdušným i delostreleckým útokom. Cieľ okupantov je nezmenený, chcú zničiť celý Donbas, krok za krokom," podotkol.



"Preto znovu a znovu zdôrazňujeme zrýchlenie dodávok zbraní na Ukrajinu. Čo je rýchlo potrebné, je rovnosť na bojisku, aby sme zastavili túto diabolskú armádu a vytlačili ju za hranice Ukrajiny," uviedol ďalej ukrajinský prezident.



Na znak toho, že bitka o Donbas sa stáva čoraz ťažšou, citovala agentúra Tass promoskovských separatistov, ktorí tvrdili, že dobyli väčšinu dediny Vovčojarivka zhruba 12 kilometrov juhozápadne od mesta Lysyčansk. Ak by to bola pravda, Lysyčansku by hrozilo väčšie riziko odrezania, píše Reuters a pripomína, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne overiť.



Na diplomatickom fronte európski lídri vo štvrtok na summite v Bruseli formálne uvedú Ukrajinu na dlhú cestu k členstvu v Európskej únii. Hoci je tento krok predovšetkým symbolický, pomôže pozdvihnúť národnú morálku po štyroch mesiacoch krvavého konfliktu, ktorý si na Ukrajine vyžiadal tisíce mŕtvych, milióny vysídlených a zničenie miest, konštatuje Reuters.