Zelenskyj opätovne vyzval na vytvorenie osobitného tribunálu

Paríž/Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu znova vyzval na vytvorenie "osobitného tribunálu" na stíhanie ruských predstaviteľov za ich úlohu pri invázii na Ukrajinu. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice CNN.



"Musíme postaviť pred súd tých, ktorých rozhodnutia toto všetko začali. Tých, ktorí spáchali pôvodný zločin. Zločin, v ktorom sa sústreďuje všetko zlo, ktoré ukázali ruskí okupanti. A stále nemáme taký inštitucionálny základ, aby sme vyvodili zodpovednosť voči ruskému politickému a vojenskému vedeniu za zločin agresie," povedal Zelenskyj prostredníctvom telemostu účastníkom konferencie v Paríži.



Ukrajinský prezident ocenil prácu Medzinárodného trestného súdu ICC so sídlom v Haagu, ktorý začal vyšetrovanie údajných zločinov spáchaných ruskými jednotkami na ukrajinskom území. "Aby aj pôvodný zločin ozbrojenej agresie dostal spravodlivú odpoveď, musíme doplniť činnosť ICC," povedal.



Podľa Zelenského by preto mal byť zriadený "osobitný tribunál", ktorý by sa zaberal zločinom ruskej agresie na Ukrajine. "Aby mohli byť potrestaní tí, ku ktorým sa, žiaľ, nedostane Medzinárodný trestný súd ani všetky ostatné dostupné súdne inštitúcie sveta," dodal.