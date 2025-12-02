< sekcia Zahraničie
Zelenskyj opätovne žiada trvalý mier na Ukrajine
Autor TASR
Dublin 2. december (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval na úplný koniec vojny medzi Kyjevom a Moskvou a nie iba na „prestávku“ v konflikte, ktorý sa začal vo februári 2022. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Naša spoločná úloha je ukončiť túto vojnu, nie iba dosiahnuť prestávku v bojoch. Potrebujeme dôstojný mier. Aby sa to skutočne mohlo stať, všetci musia byť na strane mieru,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii s írskym premiérom Michealom Martinom v Dubline.
Povedal to pred očakávaným začiatkom rokovaní medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom v Moskve. Spolu s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom by mali diskutovať najmä o americkom mierovom pláne pre ukončenie vojny na Ukrajine.
Popredný ukrajinský predstaviteľ pre AFP v utorok potvrdil, že Witkoff a Kushner by sa mohli v stredu stretnúť s delegáciou Kyjeva v Európe.
„Ukrajinská strana... to nevylučuje a je pripravená“ rokovať s nimi, uviedol zdroj. Podľa neho by sa stretnutie mohlo konať v Bruseli, „no zatiaľ neexistuje jasná dohoda“.
