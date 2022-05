Zelenskyj: Operácia na záchranu obrancov Mariupolu bude pokračovať

Kyjev 17. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na utorok potvrdil, že ukrajinské ozbrojené zložky spustili operáciu na záchranu obrancov mesta Mariupol, a avizoval, že táto akcia bude pokračovať. Cieľom je ich návrat domov.



Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN, ktorá dodala, že Zelenskyj naznačil, že časť obrancov zostáva vnútri rozsiahleho komplexu oceliarní Azovstaľ - poslednej bašte ukrajinských obrancov Mariupolu.



S týmto vyhlásením prišiel Zelenskyj krátko po tom, ako námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová v pondelok neskoro večer oznámila, že z obliehaného závodu Azovstaľ evakuovali v pondelok viac ako 260 ukrajinských vojakov.



Časť z nich - 53 ťažko zranených - previezli do zdravotníckeho zariadenia v meste Novoazovsk, ktoré sa sa nachádza na území proruskej separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR).



Ďalších 211 osôb bolo vyvezených cez humanitárny koridor do mesta Olenivka, dodala Maľarová.



Ich návrat domov sa uskutoční prostredníctvom ich výmeny s ruskou stranou, spresnila.



Olenivka je mesto neďaleko Donecka na frontovej línii súčasných bojov, ale tiež na území okupovanom Ruskom.



"Vďaka činnosti ukrajinskej armády, ozbrojených síl Ukrajiny, rozviedky, vyjednávacieho tímu, Medzinárodného výboru Červeného kríža a OSN svitla nádej, že sa nám podarí zachrániť životy našich chlapcov," zdôraznil Zelenskyj podľa CNN.



Potvrdil, že sú medzi nimi aj ťažko zranení, pričom ubezpečil, že sa im poskytuje zdravotná pomoc.



Dodal: "Chcem zdôrazniť, že Ukrajina potrebuje ukrajinských hrdinov živých. To je naša zásada."



Informoval tiež, že "sa pracuje na tom, aby sa chlapci vrátili domov". Poznamenal, že "táto práca si vyžaduje delikátnosť. A čas."