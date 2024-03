Zelenskyj: Oscarom ocenený film o Mariupole je pravdou o ruskom terore

Prečítajte si aj:Oscara za najlepší film získal Oppenheimer, topherečkou Emma Stoneová



Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok privítal udelenie ceny Oscar za dokumentárny film o obliehaní juhoukrajinského prístavného mesta Mariupol ruskou armádou, ktoré sa odohralo hneď na začiatku ruskej invázie. Ide o vôbec prvého Oscara v histórii udeleného autorom ukrajinského filmu.Ako Zelenskyj uviedol vo svojom statuse na sociálnych sieťach, film 20 dní v Mariupole "zobrazuje pravdu o ruskom terore".Dodal, že je vďačný tímu, ktorý stojí za týmto filmom - okrem iného aj pre to, že zisk ceny Oscar "umožňuje nahlas hovoriť o vojne Ruska proti Ukrajine".Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina si bude "pamätať každý jeden deň tejto vojny, ako aj obranu Mariupolu a jeho obrancov". Ubezpečil, že Ukrajina spomína na všetkých, ktorí bojovali za toto mesto a žiada, aby boli z ruského zajatia prepustení všetci obrancovia Mariupolu a miestnych oceliarní Azovstaľ."Máme na pamäti, že musíme poraziť ruské zlo, aby sme našim ľuďom a mestám vrátili normálny život," ubezpečil Zelenskyj, ktorý sa zároveň poďakoval všetkým novinárom, ktorí uznávajú dôležitosť pravdivej výpovede o boji Ukrajiny, ako aj o statočnosti a bolesti jej obyvateľov. Vzdal hold aj všetkým ľuďom, ktorí Ukrajinu podporujú v jej boji proti ruskej armády.Cenu Oscar prebral v noci na pondelok (SEČ) v Los Angeles spoluautor filmu Mstyslav Černov, ktorý svoj príhovor začal vetou:Vyjadril však nádej, že vďaka oceneniu jeho filmu sa o dianie na Ukrajine začne zaujímať ešte viac ľudí.Ako novinár agentúry Associated Press sa Černov spolu s fotografom Jevhenom Maloletkom a producentkou Vasylysou Stepanenkovou vybral do Mariupolu 23. februára 2022 - deň pred ruskou inváziou.Z veľkej časti práve vďaka ich uviaznutiu v Mariupole a ich práci sa svet dozvedel o tom, čo sa v tomto prístavnom meste dialo na jar 2022, keď ruské jednotky toto mesto obliehali a deň čo deň ho ostreľovali. Ako poslední reportéri zahraničného média vmeste zachytávali zábery, ktoré sa neskôr stali druhou tvárou vojny: umierajúce deti, masové hroby, bombardovanie pôrodnice aďalšie.Minulý rok získal Oscara v kategórii najlepší dokumentárny film Navaľnyj o otrave ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.