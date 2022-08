Zelenskyj: OSN musí zaistiť bezpečnosť Záporožskej jadrovej elektrárne

Ľvov 18. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) musí zaistiť bezpečnosť Záporožskej jadrovej elektrárne. Povedal to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Zelenskyj sa vo štvrtok v Ľvove stretol s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Obaja sa podľa ukrajinského prezidenta zamerali najmä na "vydieranie" zo strany Ruska v spojitosti so Záporožskou jadrovou elektrárňou. "Tento zámerný teror zo strany agresora môže mať globálne katastrofické následky pre celý svet," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.



"Organizácia Spojených národov musí preto zaistiť bezpečnosť tohto strategického objektu, jeho demilitarizáciu a úplné oslobodenie od ruských vojakov," dodal.



Rusko Záporožskú jadrovú elektráreň obsadilo ešte v marci. Kyjev Moskvu obviňuje, že toto zariadenie využíva ako ochranný štít, spoza ktorého delostrelecky ostreľuje ukrajinské ciele, píše Reuters. Rusko a Ukrajina sa takisto navzájom obviňujú z ostreľovania samotnej elektrárne.



Rusko vo štvrtok varovalo, že ak ukrajinská armáda bude pokračovať v ostreľovaní elektrárne, bude nútené zastaviť jej prevádzku. Kyjev ostreľovanie elektrárne popiera a tvrdí, že to robí Rusko.



Ukrajinský prezident a Guterres v Ľvove rokovali aj o dohode o vývoze obilia z Ukrajiny, ktorá má pomôcť pri riešení svetovej potravinovej krízy.



"Dohodli sme sa na pokračovaní v spolupráci pri realizácii tejto obilnej iniciatívy," uviedol Zelenskyj. Dodal, že s Guterresom sa venovali aj záležitosti nezákonných a násilných deportácií Ukrajincov a prepustenia ukrajinských vojakov a zdravotníkov zo zajatia.



Ukrajina a Rusko separátne podpísali 22. júla s Tureckom a OSN dohodu zameranú na ukončenie ruskej blokády a umožnenie opätovného vývozu obilia z troch ukrajinských čiernomorských prístavov.