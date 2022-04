Zelenskyj: OSN nedokáže vykonávať svoje poslanie, môže za to Rusko

Kyjev 6. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore kritizoval Organizáciu Spojených národov (OSN), ktorá podľa nedokáže plniť svoje poslanie - zaisťovanie mieru a bezpečnosti vo svete. TASR informáciu prevzala z televízie Sky News.



"Bezpečnostná rada (BR) OSN existuje, ale bezpečnosť vo svete nie. Pre nikoho. To celkom určite znamená, že Spojené národy v súčasnosti nie sú schopné vykonávať úlohy, pre ktoré boli vytvorené," povedal Zelenskyj, ktorého krajina už šiesty týždeň vzdoruje ruskej vojenskej agresii.



Za tento stav paralýzy svetovej organizácie je podľa ukrajinského prezidenta zodpovedné jedine putinovské Rusko, "ktoré diskredituje OSN aj všetky ostatné medzinárodné inštitúcie, v ktorých sa ešte angažuje".



Ukrajinský prezident niekoľko hodín predtým prostredníctvom videospojenia vystúpil s príhovorom na zasadnutí BR OSN, pričom vyzval na okamžité vyvodenie zodpovednosti voči Rusku za vojnové zločiny páchané na Ukrajincoch. Apeloval tiež na to, aby bolo Rusko vylúčené z Bezpečnostnej rady, aby tam ako stály člen disponujúci právom veta nemohlo blokovať dôležité rozhodnutia.



Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore k občanom tiež oznámil, že telefonicky hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o humanitárnej organizácii v Ruskom okupovaných oblastiach Ukrajiny. Avizoval, že sa voči Rusku pripravuje "nový balík razantných sankcií", ktoré by podľa neho mali zodpovedať závažnosti zločinov páchaných na Ukrajine ruskou armádou.



Prezident Zelenskyj okrem toho avizoval, že "v blízkej budúcnosti" privíta v Kyjeve predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.