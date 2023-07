Zelenskyj označil summit NATO za rozhodujúci pre bezpečnosť Európy

Kyjev 5. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že budúcotýžňový summit NATO vo Vilniuse bude rozhodujúci pre budúcu bezpečnosť Európy. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Zostáva týždeň do kľúčovej chvíle pre našu spoločnú bezpečnosť v Európe," povedal Zelenskyj vo videopríhovore. Summit NATO v litovskom hlavnom meste Vilnius sa koná v dňoch 11. a 12. júla.



Kyjev sa už celé mesiace usiluje dosiahnuť pripojenie Ukrajiny k NATO, pripomína DPA. "Spolupracujeme s našimi partnermi najviac, ako sa len dá, aby naša spoločná bezpečnosť vo Vilniuse zvíťazila," povedal Zelenskyj. To, či sa Kyjev k NATO pripojí, však podľa jeho slov závisí od západných partnerov Ukrajiny.



Prezident Litvy Gitanas Nauséda očakáva, že budúcotýždňový summit NATO v jeho krajine uspokojí Ukrajinu, ktorá sa snaží o jasný prísľub, že bude môcť vstúpiť do Severoatlantickej aliancie po konci vojny s Ruskom.



"Mám pocit, že nájdeme formulácie, ktoré Ukrajincov nesklamú a ktoré vyjadria viac, ako sme zvyknutí hovoriť," povedal Nauséda v rozhovore pre francúzsku tlačovú agentúru.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "nemusí dostať všetko, čo očakáva vo svojich najambicióznejších plánoch, ale určite dostane veľa", uviedol litovský prezident.



Zelenskyj v utorok telefonoval z generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenebrgom, ktorého mandát bol (v utorok) predĺžený do októbra 2024, píše DPA.