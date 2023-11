Zelenskyj označil Euromajdan za prvé víťazstvo vo vojne s Ruskom

Kyjev 21. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prepojil v utorok prodemokratické proeurópske protesty, známe ako Euromajdan, ktoré sa v Kyjeve začali presne pred desiatimi rokmi, so súčasnou ruskou vojenskou agresiou. Zmienené demonštrácie na kyjevskom Námestí nezávislosti, nazývanom Majdan, pritom označil za "prvé (ukrajinské) víťazstvo" v prebiehajúcej vojne s Ruskom, píše TASR podľa agentúry AFP.



Proeurópske protesty vypukli v Kyjeve po tom, ako vtedajší ukrajinský, no prorusky orientovaný, prezident Viktor Janukovyč napriek predchádzajúcim prísľubom odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorá znamenala väčší príklon Ukrajiny na stranu EÚ a zároveň aj odpútanie sa od ruského vplyvu.



Počas Euromajdanu následne zahynulo pri násilných stretoch ukrajinských bezpečnostných síl s demonštrantmi približne 100 civilistov a ďalších 2,5 tisíc utrpelo zranenia. Protesty trvali niekoľko mesiacov, napokon však viedli k zosadeniu Janukovyča, ktorého potom na Ukrajine odsúdili v neprítomnosti na 13 rokov väzenia za vlastizradu a spoluúčasť na vedení vojny voči vlastnej krajine.



"V dnešnej vojne došlo (vtedy) k prvému víťazstvu. Víťazstvu proti ľahostajnosti. Víťazstvu odvahy. Víťazstvu revolúcie dôstojnosti," uviedol Zelenskyj pri príležitosti 10. výročia Euromajdanu. Zároveň vyzdvihol pokrok, aký Ukrajina v ostatnom čase dosiahla na ceste k získaniu členstva v Európskej únii.



"Rok čo rok, krok za krokom, robíme všetko pre to, aby naša hviezda žiarila v kruhu hviezd vyobrazených na vlajke EÚ, ktorá symbolizuje jednotu krajín Európy. Hviezda Ukrajiny," povedal.



Európska komisia odporučila začiatkom novembra začatie prístupových rozhovorov o členstve Ukrajiny a Moldavska v EÚ. Zároveň navrhla udeliť štatút kandidátskej krajiny Gruzínsku, pripomína AFP.