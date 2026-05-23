Zelenskyj označil návrh o pridruženom členstve v EÚ za nespravodlivý
Návrh, ktorý Merz prvýkrát predostrel ešte v apríli a bližšie formuloval tento týždeň, by ukrajinskému prezidentovi umožnil účasť na summitoch lídrov krajín EÚ, avšak bez hlasovacieho práva.
Autor TASR
Kyjev 23. mája (TASR) - Návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom EÚ, je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nespravodlivý, pretože Kyjevu nedáva možnosť hlasovať. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z listu, ktorý Zelenskyj adresoval lídrom inštitúcií EÚ a cyperskému predsedníctvu. Informuje o tom TASR.
Návrh, ktorý Merz prvýkrát predostrel ešte v apríli a bližšie formuloval tento týždeň, by ukrajinskému prezidentovi umožnil účasť na summitoch lídrov krajín EÚ, avšak bez hlasovacieho práva. Merz to prezentoval ako medzičlánok na ceste Kyjeva k plnému členstvu v EÚ, ktoré by podľa neho mohlo pomôcť dosiahnuť dohodu o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.
V liste zaslanom v piatok neskoro večer, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, Zelenskyj uviedol, že porážka bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý vytrvalo odmietal členstvo Ukrajiny EÚ, v nedávnych voľbách vytvorila príležitosť výrazne pokročiť v prístupových rokovaniach.
„Bolo by nespravodlivé, keby Ukrajina bola súčasťou Európskej únie, ale nemala v nej žiadne slovo,“ píše sa v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a cyperskému prezidentovi Nikosovi Christodoulidesovi.
Ukrajinský prezident sa európskym lídrom poďakoval za podporu počas vojny, v ktorej Ukrajina podľa neho bráni pred ruskou agresiou celú Európu „v plnom rozsahu - nie čiastočne a nie polovičatými opatreniami“. Tvrdil, že Ukrajina si „zaslúži spravodlivý prístup a rovnaké práva v rámci Európy“, a obvinil Rusko, že sa snaží európsku jednotu a rozvoj podkopať.
„Nastal správny čas, aby sme v otázke členstva Ukrajiny v EÚ pokročili plnohodnotným a zmysluplným spôsobom,“ dodal ukrajinský líder.
Podľa Merzovho návrhu by Kyjev mal svojho zástupcu na najvyššej úrovni v Európskej komisii, ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Na Ukrajinu by sa zároveň vzťahovala doložka o vzájomnej pomoci EÚ a mohla by čerpať prostriedky z určitých častí rozpočtu EÚ.
Premiér SR Robert Fico vo štvrtok vyhlásil, že Merzov plán v súčasnosti v Európskej únii nemá podporu a že do bloku by mali vstúpiť predovšetkým štáty západného Balkánu.
Aj niektorí diplomati v Bruseli reagovali na nemecký návrh s opatrnosťou a poukázali na to, že štatút „pridruženého člena“ v zmluvách o EÚ oficiálne neexistuje. Iní spochybnili, či je takýto prístup potrebný po odchode Orbána, avšak ďalší poznamenali, že návrh možno vnímať jednoducho ako snahu urýchliť pokrok Ukrajiny, uviedla agentúra Reuters.
Pristúpenie ktorejkoľvek krajiny do EÚ si vyžaduje súhlas a ratifikáciu všetkými 27 členskými štátmi. Tento proces môže podľa Reuters viesť k prekážkam.
Ukrajina tvrdí, že bude pripravená vstúpiť do Únie už na budúci rok, no podľa mnohých európskych predstaviteľov je nereálne, aby sa tak stalo v najbližších rokoch, nieto v roku 2027. Kyjev dúfa, že do dvoch mesiacov začne s EÚ rokovania o klastroch, teda skupinách tematicky rozdelených prístupových kapitol.
