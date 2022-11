Zelenskyj označil obilnú dohodu za úspech pre Ukrajinu aj celý svet

Kyjev 3. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal obnovenie dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov ako "významný diplomatický úspech" pre Ukrajinu aj celý svet. Informuje o tom agentúra AFP.



"Realizácia iniciatívy na vývoz obilia pokračuje," povedal Zelenskyj v stredu vo svojom pravidelnom večernom príhovore.



Rusko pozastavilo uplynulú sobotu svoju účasť na zmienenej obilnej dohode, ktorú v lete pomohli vyrokovať Turecko a Organizácia Spojených národov. Ako dôvod pritom uviedlo sobotný dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Moskva po tomto útoku tvrdila, že nevie zaistiť bezpečnosť lodí plaviacich sa v súlade s dohodou. Kyjev obvinenia z útoku poprel a Moskvu naopak obvinil z toho, že útok využila ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody.



K uplatňovaniu dohody sa Moskva následne vrátila v stredu napoludnie, po rokovaniach s Tureckom. S obnovením dohody súhlasila po tom, ako od Kyjeva dostala "dostatočné" písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin zároveň krátko na to upozornil, že Rusko by mohlo od dohody opäť odstúpiť v prípade, že by Kyjev tieto záruky nedodržal.



Zelenskyj v stredu večer uviedol, že volanie pod bezpečnostných zárukách odhalilo "zlyhanie ruskej agresie". Skutočnosť, že sa Kremeľ po ôsmich mesiacoch vojny dožaduje bezpečnostných záruk od Ukrajiny podľa jeho slov odhaľuje "neúspech ruskej agresie", aj to, "akí sme silní, ak zostaneme jednotní".