Zelenskyj označil Putinovo prímerie za ďalší pokus o manipuláciu

Kyjev 28. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v pondelok jednostranné nariadenie ruského prezidenta Vladimira Putina na prímerie v čase osláv 80. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom za ďalší pokus o manipuláciu. Zelenskyj to uviedol vo videostatuse na svojich sociálnych sieťach, píše TASR.



„Z nejakého dôvodu musia všetci počkať na 8. mája a až potom (nastane) prímerie, aby zabezpečili Putinovi ticho počas (vojenskej) prehliadky,“ uviedol ukrajinský prezident.



Pripomenul, že Ukrajina nechcela a nechce „ani sekundu tejto vojny“ a vždy deklarovala, že je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi, ktorí môžu pomôcť nastoliť mier a zaručiť jej bezpečnosť.



Zelenskyj upozornil, že „Rusko toto všetko neustále odmieta a manipuluje svetom, snaží sa oklamať aj Spojené štáty“. Putinov návrh z pondelka Zelenskyj označil za ďalší pokus o manipuláciu.



Doplnil, že Ukrajine si „vážia životy ľudí, nie prehliadky.“ Aj v mene spojencov preto vyjadril presvedčenie, že nie je dôvod čakať s prímerím na 8. mája.



Podľa Zelenského paľbu „treba zastaviť nie na pár dní“, aby sa potom znova zabíjalo. Zdôraznil, že treba vyhlásiť okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie – a to minimálne na 30 dní - ako základ pre skutočnú diplomaciu.



Na Putinov návrh medzičasom reagoval aj Biely dom. Jeho hovorkyňa Karoline Leavittová pripomenula, že prezident Donald Trump dal jasne najavo, že chce na Ukrajine trvalé, nie dočasné prímerie. Dodala, že Trump je čoraz viac nespokojný s Putinom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a domnieva sa, že by si obaja mali sadnúť za rokovací stôl.



Podľa oznámenia Kremľa z pondelka ruský prezident pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne nariadil trojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude trvať od polnoci 8. mája do 11. mája.