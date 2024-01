Zelenskyj označil Trumpove vyjadrenia o Ukrajine za veľmi nebezpečné

Londýn 20. januára (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je znepokojený predstavou prípadného návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Trumpove vyjadrenie, že by vojnu na Ukrajine dokázal zastaviť do 24 hodín, označil za "veľmi nebezpečné". TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry AP.



Zelenskyj počas rozhovoru odvysielaného v piatok britskou televíznou stanicou Channel 4 pozval exprezidenta USA Donalda Trumpa na Ukrajinu, ak tam dokáže naplniť svoj "prísľub" o rýchlom ukončení vojny.



"Donald Trump, pozývam vás na Ukrajinu, do Kyjeva. Ak dokážete vojnu zastaviť do 24 hodín, myslím, že bude stačiť, ak prídete," vyhlásil Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tiež vyjadril obavy z toho, že Spojené štáty by pod Trumpovým vedením mohli pristúpiť k jednostranným krokom, ktoré by ignorovali ukrajinské záujmy.



Poukázal tiež na to, že o Trumpovom údajnom "mierovom pláne" pre Ukrajinu nie je prakticky nič známe. Zelenskyj sa však obáva, že by sa Trump tento svoj "plán" mohol pokúsiť zrealizovať, aj keby bol proti záujmom ukrajinského ľudu.



"(Trump) sa bude rozhodovať sám... bez jednej aj druhej strany, bez nás. Je trochu desivé, že takéto niečo vyhlási verejne. Videl som toho už mnoho, mnoho obetí, ale toto (vyjadrenie) ma naozaj trochu znervózňuje," vyhlásil Zelenskyj.



Trump, favorit medzi uchádzačmi o prezidentskú nomináciu americkej Republikánskej strany, opakovane vyhlasuje, že by vďaka svojim vzťahom s lídrami Ukrajiny a Ruska dokázal dohodnúť ukončenie vojny, ktorá vypukla koncom februára 2022 po tom, ako ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Konflikt si už podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vyžiadal najmenej 10.200 obetí a viac než 19.300 zranených z radov civilistov.