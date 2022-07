Zelenskyj označil útok na väznicu za úmyselný ruský vojnový zločin

Kyjev 30. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok neskoro večer oznámil, že ostreľovanie väznice na separatistami ovládanom východe krajiny, kde sú zadržiavaní ukrajinskí vojaci, bolo "úmyselným ruským vojnovým zločinom" a vyžiadalo si vyše 50 životov. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



"Dnes som dostal informáciu o útoku okupantov na Olenivku (lokalita väznice) v Doneckej oblasti. Je to úmyselný ruský vojnový zločin, úmyselná masová vražda ukrajinských vojnových zajatcov. Mŕtvych je viac než 50," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore.



Rusko a Moskvou podporovaní separatisti predtým v piatok obvinili z útoku na väzenie ukrajinskú armádu s tým, že zahynuli desiatky ľudí a množstvo ďalších utrpelo zranenia.



Ukrajina tieto obvinenia odmietla a vyhlásila, že útoky necieli na civilnú infraštruktúru, ani na vojnových zajatcov.



Ruská televízia odvysielala zábery, na ktorých boli zrejme zničené budovy väznice a pokrútené kovové postele.



Zverejnila aj rozmazané zábery zrejme ľudských tiel.



Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že medzi zabitými a zranenými ukrajinskými vojnovými zajatcami boli aj členovia pluku Azov, ktorí dlhé týždne bránili oceliarne Azovstaľ v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol.



Podľa Ruska ukrajinská armáda zasiahla väznicu v meste Olenivka salvovým raketovým systémom HIMARS, aké Kyjevu dodali USA.



Rusko označuje bývalú polovojenskú jednotku Azov, ktorá mala v minulosti prepojenie na krajne pravicové skupiny, za neonacistickú organizáciu, pripomenula AFP.



Ukrajinský prezident Zelenskyj však v piatok vo večernom videopríhovore dôrazne tvrdil, že smrť desiatok zajatcov v Rusmi vedenej väznici dokazuje, že Rusko treba jasne z hľadiska práva označiť za štátneho podporovateľa terorizmu.



"Vyzývam predovšetkým Spojené štáty. Rozhodnutie je potrebné a je potrebné teraz," uviedol Zelenskyj podľa agentúry Reuters. Dodal, že OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), ktoré by mali garantovať ochranu životov vojnových zajatcov, musia okamžite zareagovať.



Ukrajinské tajné služby označili smrtiaci útok za riadenú explóziu vo vnútri väznice s tým, že ju podnikli ruské sily.



"Explózie nastali v novopostavenej budove špeciálne určenej pre zajatcov z Azovstaľu," uviedla ukrajinská strana v piatkovom oznámení, z ktorého citovala agentúra DPA.



Ukrajinské tajné služby obvinili z explózie ruských žoldnierov z Vagnerovej skupiny a uviedli, že tá zorganizovala incident, aby pred blížiacou sa kontrolou zničila dôkazy o sprenevere počas výstavby väznice. Ruské ministerstvo obrany to poprelo.