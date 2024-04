Zelenskyj označil váhanie Západu s pomocou Ukrajine za neprijateľné

Kyjev 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po smrti záchranárov pri ruskom útoku v Charkove vo štvrtok skritizoval váhanie Západu s poskytnutím vojenskej pomoci jeho krajine ako úplne neprijateľné. "Nový systém protivzdušnej obrany by mohol zásadne zmeniť situáciu," povedal Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore, uvádza tlačová agentúra DPA.



Prezident ďalej vyhlásil, že je vďačný každej krajine, ktorá hľadá spôsoby, ako pomôcť Ukrajine. Zároveň však povedal: "Je absolútne neprijateľné, že toľko krajín na svete stále premýšľa o tom, ako by mohli bojovať proti terorizmu, hoci na to stačí niekoľko politických rozhodnutí."



Ukrajina požaduje viac systémov protivzdušnej obrany, ako je napríklad americký systém Patriot, aby mohla lepšie chrániť svoje mestá pred takmer každodennými ruskými útokmi. Silnejšia protivzdušná obrana Charkova a rovnomennej oblasti, ako aj Sumskej oblasti a južných oblastí je "absolútne nevyhnutná", uviedol Zelenskyj.



Pripomenul, že vo štvrtok pri útoku ruského dronu na obytnú štvrť zahynula jedna osoba. Keď prišli záchranné služby, došlo k druhému leteckému útoku a zahynuli traja záchranári. "Je to nechutná ruská taktika," povedal Zelenskyj, ktorý vyjadril sústrasť príbuzným obetí a vyzval ukrajinských diplomatov, aby v zahraničí požiadali o systémy protivzdušnej obrany.



Zelenskyj vo svojom videopríhovore tiež uviedol, že situácia ukrajinských jednotiek v teréne sa stabilizuje a vojakom sa darí zabraňovať v ďalšom postupe okupačných síl.



Charkovská oblasť hraničí s Ruskom a bola čiastočne obsadená už na začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022. Na jeseň toho istého roku ju oslobodila ukrajinská armáda. V uplynulých týždňoch sa však ruské ostreľovanie opäť zintenzívnilo. Terčom útokov sú aj energetické závody v Charkove, čo má za následok rozsiahle výpadky elektrickej energie.



Lotyšská premiérka Evika Silinová po stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom vo štvrtok v Rige oznámila nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev.



Výzbroj a technické prostriedky budú podľa nej odovzdané ešte v priebehu apríla. Súčasťou balíka je munícia, výbušniny, zbrane, dopravné vozidlá, osobné súpravy a pomocné vybavenie. Lotyšsko okrem toho čoskoro pošle na Ukrajinu aj prvé bezpilotné lietadlá.