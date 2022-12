Zelenskyj oznámil iniciatívu na usporiadanie svetového summitu o mieru

Kyjev 18. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol v nedeľu usporiadanie svetového mierového summitu, ktorý by sa mohol konať ešte túto zimu. Spravil tak vo videoodkaze, o ktorom Kyjev dúfal, že bude odvysielaný pred prenosom finálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale v Katare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Tieto majstrovstvá svetu znovu ukázali, že rôzne krajiny a národy môžu rozhodnúť o tom, kto je najsilnejší, v spravodlivej hre a nie v hre s ohňom," uviedol Zelenskyj po anglicky vo videu, ktoré zverejnila jeho kancelária.



"Ponúkame svetu mierový plán. Je to úplne spravodlivé. Ponúkame ho, pretože vo vojne nie sú šampióni a nemôže nastať ani remíza. Oznamujem preto iniciatívu pre usporiadanie svetového summitu o mierovom pláne - už túto zimu. Cieľom tohto summitu bude zjednotiť všetky krajiny sveta ohľadom myšlienky svetového mieru," pokračoval ukrajinský prezident.



"Štadióny ostanú po zápase prázdne a po vojne ostávajú prázdne mestá... Pozrime si spolu finále a koniec vojny," zakončil Zelenskyj.



Televízia CNN v piatok informovala, že Zelenskyj údajne požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o povolenie predniesť posolstvo mieru pred finálovým zápasom MS vo futbale, ktorý budú sledovať stovky miliónov divákov po celom svete. FIFA neodpovedala médiám na žiadosti o komentár, no podľa agentúry Reuters je nepravdepodobné, že by Zelenskému dovolila pred zápasom vystúpiť vzhľadom na jej postoj voči politickým odkazom na svetových majstrovstvách.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak na sociálnej sieti Twitter uviedol, že FIFA "ukázala, že dostatočne nerozumie katastrofe, do ktorej Rusko svet ženie tým, že začalo vojnu na Ukrajine".