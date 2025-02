Zelenskyj oznámil reštrukturalizáciu ukrajinských ozbrojených síl

Kyjev 4. februára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil plán prechodu na novú organizačnú štruktúru ozbrojených síl zahŕňajúcu vytvorenie armádnych zborov. Oznámil to v pondelok vo svojom pravidelnom večernom príhovore, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



"Dnes sme diskutovali o prístupoch k menovaniu veliteľov zborov: mali by to byť najlepšie vycvičení, najsľubnejší dôstojníci s bojovými skúsenosťami a moderným myslením. Armáda musí byť moderná. A čo je najdôležitejšie – musí si vážiť svojich ľudí," uviedol Zelenskyj v príhovore.



Najväčšou organizačnou jednotkou ukrajinských ozbrojených síl je v súčasnosti brigáda, ktorá má okolo 5000 vojakov. Tento koncept pochádza z predvojnového obdobia, keď sa počítalo s armádou založenou prevažne na profesionálnych vojakoch vykonávajúcich obmedzené operácie.



Podľa vojenských expertov však Ukrajine v prebiehajúcej vojne s Ruskom chýbajú štruktúry na rozsiahle akcie. Súčasná organizačná štruktúra ozbrojených síl spôsobuje zmätky a prieťahy a tým aj straty a porážky.



Pre Zelenského je modernizácia armády jednou z priorít. Vo svojom príhovore opäť spomenul potrebu posilnenia protivzdušnej obrany, najmä ochrany energetických zariadení, ktoré Rusko systematicky ničí. Budúcnosť Ukrajiny podľa neho závisí od toho, či sa jej podarí vyvinúť dostatok vlastných systémov, získať ich od partnerov alebo ich bude vedieť vyrobiť v licencii, povedal Zelenskyj.