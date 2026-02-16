< sekcia Zahraničie
Zelenskyj oznámil schôdzku s partnermi Kyjeva k energetike
Milióny ľudí na Ukrajine medzičasom opäť zasiahli viachodinové výpadky elektriny, vody a kúrenia spôsobené systematickými ruskými útokmi v čase chladného zimného počasia, pripomína DPA.
Autor TASR
Kyjev 16. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že tento týždeň absolvuje vo Francúzsku rokovania zamerané na energetiku. Vyjadril sa tak v čase masívnych výpadkov elektriny v dôsledku ruských útokov na Ukrajinu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Zelenskyj oznámil rokovania krátko pred ďalším plánovaným kolom mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sa budú konať v stredu v Ženeve. V príspevku na sociálnych sieťach zároveň opäť uviedol, že odstúpenie časti ukrajinského územia Moskve považuje za nesprávnu cestu.
Kyjev je pripravený na kompromisy, to však neznamená, že sa vzdá svojho územia, podotkol ukrajinský prezident. Argumentoval tým, že krajina nie je pripravená akceptovať kompromis, ktorý by Rusku umožnil zotaviť sa, rýchlo sa vrátiť a okupovať Ukrajinu.
Prezident tiež zdôraznil význam bezpečnostných záruk USA pre svoju krajinu. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v sobotu povedal, že Washington v tejto súvislosti ponúkol 15-ročné obdobie, zatiaľ čo Kyjev chce, aby záruky trvali aspoň 20 rokov.
Milióny ľudí na Ukrajine medzičasom opäť zasiahli viachodinové výpadky elektriny, vody a kúrenia spôsobené systematickými ruskými útokmi v čase chladného zimného počasia, pripomína DPA.
