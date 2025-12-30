Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj oznámil summit koalície ochotných 6. januára vo Francúzsku

Na snímke ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Koalícia ochotných je skupina viac ako 30 štátov vedená Spojeným kráľovstvom a Francúzskom.

Autor TASR
,aktualizované 
Kyjev/Paríž 30. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že sa budúci týždeň vo Francúzsku stretne s lídrami tzv. koalície ochotných. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Summitu bude predchádzať stretnutie bezpečnostných poradcov 3. januára na Ukrajine, uviedol Zelenskyj. „Krátko na to sa uskutočnia rokovania na úrovní lídrov – stretnutia sú potrebné. Plánujeme ich na 6. januára vo Francúzsku,“ upresnil ukrajinský prezident na sociálnej sieti X.

„Som vďačný tímu (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa za pripravenosť zúčastniť sa vo všetkých efektívnych formátoch. Nestrácame ani jeden deň,“ dodal Zelenskyj.

Koalícia ochotných je skupina viac ako 30 štátov vedená Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. Bezprostredne po oznámení nebolo jasné, ktoré sa na summite zúčastnia.

Zelenskyj: Rokujeme s Trumpom o prítomnosti amerických vojakov v rámci záruk



Ukrajina rokuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o možnej prítomnosti amerických jednotiek na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk po skončení vojny s Ruskom. V utorok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Zelenskyj médiám povedal, že Kyjev je odhodlaný pokračovať v rozhovoroch o ukončení vojny a že je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte.

Ukrajinský prezident tiež ozrejmil, že spojenci Kyjeva majú spôsobilosti na to, aby overili, či skutočne došlo k útoku ukrajinských dronov na rezidenciu ruského prezidenta vo Valdaji, ako tvrdí Moskva.

„Pokiaľ ide o útok na Valdaj, náš vyjednávací tím sa spojil s americkým tímom, prešli si detaily a pochopili sme, že ide o podvrh. A samozrejme, naši partneri si vďaka svojim technickým možnostiam môžu vždy overiť, že to bol podvrh,“ povedal Zelenskyj.
.

