Zelenskyj oznámil založenie nových štátnych aerolínií

Kyjev 25. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil založenie novej štátnej leteckej dopravnej spoločnosti, ktorá bude nazvaná Ukrajinské národné aerolínie (Ukrainian National Airlines - UNA).



Zelenskyj to uviedol na fóre "Veľké budovanie: Letecký priemysel. Cestovný ruch", ktoré sa konalo v Kyjeve, informovala tlačová agentúra Ukrinform.



"Pracovných názvov bolo viacero. Dnes sú to Ukrajinské národné aerolínie. Je to veľmi symbolické. Je to ako náš štát s dlhou históriou, ale vždy energický, mladý a jednotný," povedal Zelenskyj.



Podľa jeho slov ukrajinský trh nie je v súčasnosti pripravený plne zabezpečiť realizáciu štátnych záujmov v oblasti leteckej dopravy. V tejto súvislosti prezident oznámil, že bude oficiálne spustený vznik národnej leteckej spoločnosti.



"Okrem sľubov prechádzame k praktickej realizácii. Ide o nášho národného leteckého dopravcu a dnes sa oficiálne začína proces jeho zriadenia. Moji kolegovia o tom podrobne porozprávajú neskôr," zakončil Zelenskyj.



Prezident minulý rok v apríli ohlásil zámer vytvoriť modernú štátnu leteckú spoločnosť s letkou ukrajinských strojov.



Ukrajina má viacero leteckých spoločností zabezpečujúcich osobnú i nákladnú prepravu. Najväčšou z nich sú Ukrajinské medzinárodné aerolínie (Ukraine International Airlines - UIA), ktoré sú vlajkovou spoločnosťou krajiny.



Spoločnosť Antonov Airlines je jediným operátorom lietadla An-225 Mrija, najväčšieho lietadla s pevnými krídlami na svete.