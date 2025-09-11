< sekcia Zahraničie
Zelenskyj oznámil, že ešte vo štvrtok sa stretne s americkým vyslancom
Pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti sa koncom augusta na Ukrajine stretla s Kelloggom aj premiérka Julija Svyrydenková.
Autor TASR
Kyjev 11. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že sa ešte v ten istý deň večer v Kyjeve stretne s osobitným vyslancom USA Keithom Kelloggom, uviedli tamojšie médiá. Píše o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Kellogg už pricestoval na návštevu do ukrajinského hlavného mesta, uviedol zdroj pre Reuters. Diplomatické úsilie ukončiť tri a pol roka trvajúcu ruskú vojnu na Ukrajine uviazlo na mŕtvom bode napriek nedávnym stretnutiam amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským a ruským lídrom.
Pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti sa koncom augusta na Ukrajine stretla s Kelloggom aj premiérka Julija Svyrydenková. Hlavnou témou rokovaní boli možné americké bezpečnostné záruky pre Kyjev.
