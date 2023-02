Zelenskyj oznámil, že na Ukrajine privítal hlavného prokurátora ICC

Kyjev 27. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnej sieti oznámil, že na Ukrajine privítal hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana. TASR správu prevzala zo Zelenského vyjadrenia na Twitteri.



"Cítime podporu ICC v našom úsilí dosiahnuť spravodlivosť a vyvodiť zodpovednosť voči všetkým, ktorí sú zodpovední za zločiny spáchané ruskými votrelcami na Ukrajine," napísal. Dodal, že hlavného prokurátora Khana pozval, aby sa zúčastnil na konferencii #United4Justice.



Podľa ukrajinského generálneho prokurátora Andrija Kostina je cieľom bude posilniť medzinárodnú spoluprácu pri obnove spravodlivosti.



Partneri a priatelia Ukrajina budú podľa Kostinových vyjadrení rokovať o možnostiach vytvorenia ad hoc špeciálneho tribunálu pre zločiny agresie či kompenzačného mechanizmu na škody spôsobené Ruskom.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu začal vlani v marci vyšetrovanie vojnových zločinov spáchaných na Ukrajine. Agentúra AP minulý týždeň pripomenula, že stíhanie ruských lídrov za zločiny agresie do jurisdikcie ICC nepatrí.



Podmienkou je ratifikácia Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC ustanovil. Doteraz to neurobili Rusko ani Ukrajina.



Tzv. Ľudový súd vytvorený ľudskoprávnymi aktivistami reaguje na skutočnosť, že momentálne neexistuje medzinárodný tribunál, ktorý by mohol šéfa Kremľa súdiť za napadnutie Ukrajiny.



Ľudskoprávni aktivisti vytvorili tzv. "ľudový súd" v Haagu, ktorý stíha ruského prezidenta Vladimira Putina za zločin agresie v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Ide však len o symbolický krok, keďže rozhodnutie tohto "súdu" nebude mať právnu záväznosť, napísala agentúra AP.