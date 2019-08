Zelenskyj oznámil, že s Trumpom by sa mal stretnúť v septembri

Ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj v polovici júna oznámil, že Trump pozval Zelenského do Washingtonu.

Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že s prezidentom USA Donaldom Trumpom by sa mal stretnúť v septembri vo Washingtone.



"Stretnutie s prezidentom Trumpom by sa malo uskutočniť v septembri vo Washingtone," povedal Zelenskyj novinárom v sobotu večer. Citovala ho agentúra UNIAN.



Začiatkom júla osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker avizoval, že Trump prijme Zelenského už v blízkej budúcnosti.



Podľa Volkera sa Spojené štáty snažia dať Zelenskému signál, že plne podporujú jeho úsilie o "skutočné reformy na Ukrajine".



Volker už predtým uviedol, že americká delegácia po inaugurácii Zelenského diskutovala s Trumpom o budúcich kontaktoch s novým prezidentom Ukrajiny.