Zelenskyj oznámil zvýšenie platov učiteľov a študentských štipendií
Na obranné účely vláda plánuje vyčleniť o takmer 3,5 miliardy eur viac.
Autor TASR
Kyjev 17. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napriek vojne s Ruskom oznámil vyššie platy učiteľov a štipendií pre ukrajinských študentov v budúcom roku. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Nariadil som, aby boli všetky sociálne záväzky nášho štátu splnené a aby sa zvýšila podpora ľudí,“ povedal vo večernom videoprejave v utorok. Premiérka Julija Svyrydenková mu predtým predstavila kľúčové body návrhu rozpočtu na rok 2026.
„Zdroje na to sú k dispozícii. Celkovo sa výdavky na vzdelávanie na tento rok zvýšia o 66 miliárd hrivien (asi 1,36 miliardy eur),“ povedal Zelenskyj. Zvýšenie sa plánuje aj v oblasti zdravotníctva.
Deň predtým ukrajinská vláda dokončila návrh rozpočtu na budúci rok. Predpokladá deficit 18,4 percenta hrubého domáceho produktu, približne 40,5 miliardy eur. Výdavky sa majú zvýšiť približne o 8,5 miliardy eur.
Na obranné účely vláda plánuje vyčleniť o takmer 3,5 miliardy eur viac. Na zvýšenie dôchodkov sa má dodatočne minúť viac ako 2,5 miliardy eur. Kyjev očakáva platby zo zahraničia takmer 43 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent rozpočtu.
Kyjev sa už viac ako tri a pol roka bráni pred rozsiahlou ruskou inváziou s podporou západných krajín. Podľa ukrajinských zdrojov sa odvtedy na financovanie rozpočtových výdavkov použilo viac ako 122 miliárd eur v podobe pomoci a pôžičiek zo zahraničia.
