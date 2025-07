Zelenskyj: Plán na boj s korupciou vypracujeme do dvoch týždňov

Kyjev 23. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu stretol s protikorupčnými a bezpečnostnými predstaviteľmi krajiny. Prisľúbil pri tom vytvorenie spoločného plánu v boji proti korupcii, a to do dvoch týždňov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



„Všetci máme spoločného nepriateľa – ruských okupantov. Ochrana ukrajinského štátu si ale vyžaduje dostatočne silný systém presadzovania práva a boja s korupciou, ktorý zabezpečí skutočnú spravodlivosť,“ povedal Zelenskyj po stretnutí. „Diskutovali sme o potrebných administratívnych a legislatívnych rozhodnutiach, ktoré by posilnili prácu jednotlivých inštitúcií, vyriešili existujúce spory a odstránili hrozby. Všetci budú spolupracovať,“ ozrejmil prezident.



Podľa Zelenského sa budúci týždeň uskutoční podrobnejšie stretnutie o spoločnom akčnom pláne. „Do dvoch týždňov musí byť spoločný plán pripravený – s načrtnutím krokov, ktoré sú potrebné a ktoré sa príjmu na posilnenie Ukrajiny,“ povedal. „Počujeme to, čo spoločnosť hovorí. Vidíme, čo ľudia očakávajú od štátnych inštitúcií – zabezpečenie spravodlivosti a efektívne fungovanie v každej jednej inštitúcii,“ vyhlásil prezident po rozsiahlych utorkových protestoch proti obmedzeniu boja s korupciou.



Ukrajinský parlament, Najvyššia rada, v utorok schválil legislatívu sprísňujúcu dohľad nad dvoma inštitúciami – Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU) a Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru (SAP). Kritici varujú, že zákon by mohol oslabiť ich nezávislosť a posilniť vplyv Zelenského okolia na vyšetrovanie korupčných prípadov. Podľa webovej stránky parlamentu prezident zákon v utorok večer už podpísal.



Vo svojom nočnom televíznom prejave ukrajinský líder uviedol, že NABU a SAPO budú naďalej fungovať, „ale bez akéhokoľvek ruského vplyvu“, a zdôraznil dôležitosť očisty úradov. „Trestné konanie sa nesmie ťahať roky bez právoplatného rozsudku. A tí, ktorí pracujú proti Ukrajine, sa nesmú cítiť pohodlne alebo imúnne voči nevyhnutnosti trestu,“ napísal prezident na platforme X.