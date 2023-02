Zelenskyj plánuje osobnú účasť na summite NATO vo Vilniuse

Kyjev 22. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa plánuje osobne zúčastniť na júlovom summite NATO v litovskom Vilniuse. Povedal to v stredu pre litovské médiá ukrajinský veľvyslanec v Litve Petro Bešta, informuje TASR podľa správe denníka The Guardian.



Podľa kancelárie litovského prezidenta sa na summite NATO 11. a 12. júla zúčastní väčšina lídrov členských krajín Severoatlantickej aliancie vrátane amerického prezidenta Joea Bidena.



O návšteve Zelenského v Litve povedal Bešta litovskej spravodajskej televízii BNS, že "taký je plán".



Zelenskyj od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu absolvoval zatiaľ len dve zahraničné cesty - jednu v decembri do Washingtonu a druhú teraz vo februári do Európy, kde zavítal do Londýna, Paríža a Bruselu.