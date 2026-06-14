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Zelenskyj plánuje rozhovory so spojencami na samitoch G7, EÚ a NATO

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Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Ukrajina sa s podporou Západu bráni proti ruskej invázii už viac ako štyri roky.

Autor TASR
Kyjev 14. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na sérii samitov na najvyššej úrovni. Podľa Zelenského sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajine, a najmä na protivzdušnú obranu a zbrane s dlhým doletom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Kyjev sa tiež snaží dosiahnuť pokrok v dohodách, ktoré by zabezpečili investície do ukrajinskej výroby dronov výmenou za dodávky hotových dronov, ukrajinský prezident povedal vo svojom večernom prejave.

Konkrétne spomenul stretnutie skupiny G7 vo Francúzsku začiatkom budúceho týždňa, po ktorom bude nasledovať samit EÚ v Bruseli. Zelenskyj uviedol aj samit NATO v Turecku v druhom júlovom týždni.

Ukrajina sa s podporou Západu bráni proti ruskej invázii už viac ako štyri roky.
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