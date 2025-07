Zelenskyj plánuje vymenovať Šmyhaľa do funkcie ministra obrany

Kyjev 14. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom večernom príhovore navrhol pri reorganizácii vlády vymenovať jej súčasného predsedu Denysa Šmyhaľa do funkcie ministra obrany. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Bohaté skúsenosti Denysa Šmyhaľa budú určite zužitkované vo funkcii ministra obrany Ukrajiny. Práve v tejto oblasti sú v súčasnosti zdroje krajiny na maxime, úlohy sú na maxime a je tu veľká zodpovednosť,“ vyhlásil Zelenskyj.



Úradujúci minister obrany Rustem Umerov v súčasnosti zastáva zároveň aj funkciu hlavného vyjednávača Ukrajiny pri rokovaniach s Ruskom, pričom sa očakáva jeho vymenovanie za ukrajinského veľvyslanca v Spojených štátoch. Šmyhaľ zastáva funkciu premiéra od marca 2020, čím sa stal najdlhšie slúžiacim predsedom vlády od získania nezávislosti Ukrajiny v roku 1991.



Zelenskyj v pondelok v rámci reorganizácie „vlády na obnovu Ukrajiny“ nominoval na post premiérky ministerku hospodárstva a prvú podpredsedníčku vlády Juliju Svyrydenkovú. Tá oznámila, že by v novej funkcii navrhla ďalšie dosiaľ neznáme personálne zmeny vo vláde.



„Som vďačná prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému za jeho dôveru – a za možnosť slúžiť Ukrajine v tomto rozhodujúcom období,“ uviedla Svyrydenková vo vyhlásení na sociálnych sieťach a dodala, že sa chce zamerať na pokračovanie v deregulácii, znižovanie byrokracie, ochranu podnikov a obmedzenie nekritických výdavkov, aby sa dosiahla „úplná koncentrácia štátnych zdrojov“ na obranu a povojnovú obnovu.



Vymenovanie Svyrydenkovej za premiérku i prestavbu vlády musí odobriť parlament. Vzhľadom na širokú podporu Zelenského sa nepredpokladá, že by nominácia narazila na odpor, poznamenala AFP.