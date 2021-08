Zelenskyj: Plynovod Severný prúd 2 je nebezpečná geopolitická zbraň

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve 22. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kyjev 22. augusta (TASR) - Kyjev vníma plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý bude dopravovať ruský zemný plyn do Európy a hlavne do Nemecka tak, že bude obchádzať Ukrajinu, ako "nebezpečnú geopolitickú zbraň". V nedeľu to o projekte, ktorý bude čoskoro dokončený, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Citovala ho tlačová agentúra AFP.Zelenskyj sa tak vyjadril na spoločnej tlačovej konferencii v Kyjeve s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá dôrazne presadzovala výstavbu plynovodu - nesúhlasia s ním však susedia Ruska ako Ukrajina, Poľsko a pobaltské štáty.Plynovod za 12 miliárd dolárov (10,28 miliardy eur) má po dne Baltického mora viesť do Nemecka, najsilnejšej európskej ekonomiky, takmer dvojnásobne väčšie množstvo ruského plynu. Plynovod obchádza Ukrajinu, čím ju pripraví o základné príjmy z tranzitu plynu.povedal Zelenskyj.Dodal, že hlavné riziká po dokončení plynovodu bude "znášať Ukrajina", ale že plynovod bude tiež nebezpečný "pre celú Európu".Plynovodzdôraznil ukrajinský líder.Merkelová za seba na tlačovej konferencii povedala, že Berlín sa zhoduje s Washingtonom v tom, že "plyn nesmie byť zneužitý ako geopolitická zbraň".uviedla. Poukazovala tým na vypršanie zmluvy Moskvy s Kyjevom v roku 2024.Nemecká kancelárka, ktorá sa stretla so Zelenským dva dni po návšteve u ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskve, povedala, že s Putinom diskutovala o predĺžení tejto zmluvy aj po roku 2024."Cítime za to osobitnú zodpovednosť a chápeme veľké obavy, ktoré vyjadril prezident Zelenskyj," vysvetlila. "Berieme ich veľmi vážne," zdôraznila.Zelenskyj povedal, že on a Merkelová debatovali o predĺžení zmluvy, ale poznamenal, že zatiaľ počul iba "veľmi všeobecné veci".Výstavba plynovodu viedla k napätiu medzi Nemeckom a Spojenými štátmi, ale Washington nakoniec zrušil sankcie proti staviteľovi, ktorý je pod kontrolou Ruska.Merkelová dodala, že nemecko-americká dohoda stanovuje "sankcie" v prípade, že zemný plyn sa "zneužije ako zbraň".Upozornila, že tieto podmienky sú "záväzné aj pre budúce nemecké vlády", keďže ona sa chystá odísť z úradu kancelárky budúci mesiac, po 16 rokoch pri moci.Merkelová je kľúčovým spojencom Ukrajiny od roku 2014, keď Moskva anektovala ukrajinský Krymský polostrov a proruskí separatisti sa odtrhli od východu štátu.Nemecká líderka však spôsobila frustráciu ukrajinským predstaviteľom, pretože sa postavila proti posielaniu zbraní Kyjevu a presadzovala dokončenie plynovodu Severný prúd 2.