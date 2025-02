Zelenskyj: Po dronovom útoku zostalo viac než 100.000 ľudí bez kúrenia

Kyjev/Moskva 16. februára (TASR) — V dôsledku dronového útoku ruských síl zostalo viac ako 100.000 ľudí v meste Mykolajiv na juhu Ukrajiny bez kúrenia. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý obvinil Kremeľ, že útok na tamojšiu tepelnú elektráreň bol úmyselný. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Nemá to nič spoločné s bojmi a situáciou na fronte, ale opäť to dokazuje, že Rusko vedie vojnu proti nášmu ľudu a proti životu na Ukrajine ako takému," napísal Zelenskyj na platforme Telegram. "A bojuje podlo, bez zmiernenia tlaku. Takto nekonajú tí, ktorí chcú skutočne obnoviť mier a pripravujú sa na rokovania," dodal.



Opravárenské tímy podľa Zelenského intenzívne pracujú na obnovení vykurovania v Mykolajive.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ konštatoval, že útok bol "vykonaný zámerne, aby ľudia zostali bez tepla pri mínusových teplotách a vznikla humanitárna katastrofa". Reuters uvádza, že v Mykolajive by v noci na pondelok mohla teplota klesnúť na mínus sedem stupňov Celzia.



Ukrajinská armáda informovala, že Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu 143 bezpilotnými lietadlami, pričom 95 z nich zostrelila protivzdušná obrana a 46 nezasiahlo svoj cieľ. Po útoku na Mykolajiv vypukol v meste požiar, ktorý sa však podarilo rýchlo uhasiť. Bezpilotné lietadlá tiež zasiahli niekoľko domov a zranenia utrpela najmenej jedna osoba, píše Reuters.