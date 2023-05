Zelenskyj po dronových útokoch na Kyjev ocenil protivzdušnú obranu

Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu ocenil sily protivzdušnej obrany a záchranárske služby po tom, čo Kyjev počas noci odolal najväčšiemu dronovému útoku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zelenskyj príslušníkom ukrajinských síl povedal že sa snažia "zničiť nepriateľské rakety, lietadlá, vrtuľníky a drony". "Vždy, keď zostrelíte nepriateľské drony a rakety, zachránite životy... ste hrdinovia!" uviedol a poďakoval sa tiež záchranárom.



Ukrajinské vzdušné sily v príspevku na sociálnej sieti Telegram vyhlásili, že sa im podarilo zostreliť 52 z celkových 54 dronov Šáhid iránskej výroby. Dodali, že ruská armáda dronmi útočila najmä na vojenskú a kritickú infraštruktúru v Kyjeve a ďalších centrálnych regiónoch Ukrajiny.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko zároveň potvrdil, že pri útoku prišiel o život jeden civilista – 41-ročný muž a jedna žena utrpela zranenia.



Denník The Guardian píše, že Zelenskyj žiada ukrajinský parlament, aby schválil sankcie voči Iránu v súvislosti s jeho dodávkami dronov a vojenského vybavenia Rusku. Tieto sankčné opatrenia by mali trvať 50 rokov a znamenali by úplný zákaz obchodovania s Iránom, investícií a transferu technológií, uviedol denník The Kyiv Independent.



Kedy by mali poslanci o sankciách voči Teheránu hlasovať, stanovené nebolo.