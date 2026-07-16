< sekcia Zahraničie
Zelenskyj po kritike ohľadom odvolania Fedorova volá po jednote
V niekoľkých mestách na Ukrajine vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti Fedorovovmu odvolaniu.
Autor TASR
Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval na jednotu v armáde po tom, čo odvolanie ministra obrany Mychajla Fedorova vyvolalo vlnu kritiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne,“ vyhlásil Zelenskyj o konflikte medzi Fedorovom a najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským. „Veľmi by som si prial jednotu,“ dodal.
Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany. Za uplynulých iba šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Jeho odvolanie bolo súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julija Svyrydenková.
V niekoľkých mestách na Ukrajine vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti Fedorovovmu odvolaniu. Podľa spravodajcov agentúry AFP sa viac než 1000 ľudí zhromaždilo aj na jednom z námestí v Kyjeve.
Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska.
Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, „aby som zvíťazil, a nie aby som len predstieral, že niečo robím“.
Viacerí ukrajinskí poslanci medzičasom vyhlásili, že prezident Zelenskyj navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post.