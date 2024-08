Zelenskyj po Módího návšteve: India podporuje suverenitu Ukrajiny

Kyjev 23. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí s indickým premiérom Naréndrom Módím v Kyjeve povedal, že India podporuje územnú celistvosť Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Je pre nás dôležité, že India naďalej podporuje medzinárodné právo a našu suverenitu, našu územnú celistvosť," povedal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident zároveň ocenil, že Módí začal svoju návštevu Ukrajiny tým, že vzdal hold deťom, ktoré v júli zahynuli pri ruskom raketovom útoku, ktorý zasiahol detskú nemocnicu. V čase tohto útoku bol Módí v Rusku na stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom.



Zelenskyj na sieti X oznámil, že Ukrajina a India uzavreli štyri kľúčové dohody. Ide o dohodu o spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, memorandum o porozumení o indickej humanitárnej dotačnej pomoci, program kultúrnej spolupráce na roky 2024 až 2028 a memorandum o farmaceutických normách.



Indický premiér zavítal na Ukrajinu po prvý raz, odkedy v roku 1991 získala nezávislosť. Módí na sieti X v ukrajinčine napísal, že jeho návšteva Ukrajiny je historická. "Prišiel som do tejto skvelej krajiny s cieľom prehĺbiť indicko-ukrajinské priateľstvo... India pevne verí, že mier by mal vždy zvíťaziť," uviedol indický premiér na sociálnej sieti.



India sa vyhla odsúdeniu ruskej invázie na Ukrajinu. Predseda indickej vlády v Kyjeve povedal, že Naí Dillí nie je k ukrajinsko-ruskej vojne ľahostajné a že stojí na strane mieru. Zároveň zdôraznil význam dialógu a diplomacie, ktoré sú podľa neho jediným riešením konfliktu. India je podľa Módího pripravená aktívne prispieť k mierovému úsiliu.



V rámci spoločného vyhlásenia pre novinárov Módí oznámil, že do Kyjeva prišiel s posolstvom mieru, a vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania pri najbližšej možnej príležitosti.