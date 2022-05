Zelenskyj po návšteve Charkova: Rusko prehralo svoju vlastnú budúcnosť

Kyjev 30. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svojej prvej návšteve východného frontu opísal v nedeľu zničenie mesta Charkov ako symbol vyhladzovacej vojny Ruska a jeho vlastných prehier a strát v tomto konflikte. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



"Čierne, zhorené, napoly zrútené obytné domy majú okná nasmerované na východ a na sever - odtiaľ pálilo ruské delostrelectvo," povedal Zelenskyj v nedeľu vo videoodkaze z Kyjeva.



Rusko môže pozerať do týchto domov ako do zrkadla, dodal. "Môže vidieť, koľko toho prehralo počas 95 dní totálnej vojny proti Ukrajine. Rusko neprehralo len bitku o Charkov, ale aj o hlavné mesto Kyjev a o sever Ukrajiny," uviedol prezident Zelenskyj.



"Prehralo svoju vlastnú budúcnosť a akékoľvek kultúrne vzťahy so slobodným svetom. Všetko toto spálilo," dodal.



Tretina Charkovskej oblasti je stále okupovaná ruskými vojakmi, oznámil Zelenskyj a zdôraznil: "Určite celé toto územie oslobodíme."



Ukrajinský prezident takisto obvinil Rusko z rozsiahleho zničenia veľkého mesta Severodoneck v regióne Donbas. Celá infraštruktúra bola zničená, uviedol vo videu.



"Deväťdesiat percent domov je poškodených. Vyše dve tretiny bytového fondu boli úplne zničené," spresnil Zelenskyj a dodal, že ruské sily neustále na mesto útočia.



"Ruská armáda sa zúfalo snaží Severodoneck dobyť. A nezáleží im na tom, koľko životov bude stáť tento ich pokus. Útočníci chcú vztýčiť svoju vlajku nad budovou radnice Severodonecka, ktorá stojí na Bulvári priateľstva národov. Je im jedno, ako trpko znie teraz tento názov," uviedol prezident.



Ukrajina robí všetko, čo môže, aby zastavila túto ofenzívu, dodal. "Neprešiel jediný deň, kedy by sme sa nepokúšali získať viac zbraní, viac moderných zbraní na obranu našej zeme, na obranu našich ľudí," povedal Zelenskyj.



Severodoneck je terčom ruských útokov už mesiace. Mesto je pokladané za posledný bod pod kontrolou ukrajinskej armády v Luhanskej oblasti.



Ukrajinský generálny štáb vo svojej situačnej správe v nedeľu večer oznámil, že ruská armáda sa pokúša "udržať na severovýchodných predmestiach Severodonecka" a podniká útoky smerom na centrum mesta. Jej pozemnú ofenzívu podporuje delostrelectvo a vzdušné sily.