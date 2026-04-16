< sekcia Zahraničie
Zelenskyj po nočnom ruskom útoku vyzval, aby sa sankcie nezmierňovali
Ukrajinské letectvo tvrdí, že za uplynulých 24 hodín zneškodnilo 31 ruských rakiet a 636 dronov.
Autor TASR
Kyjev 16. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po masívnom útoku ruských dronov a rakiet zdôraznil, že sankcie proti Kremľu by sa nemali zmierňovať. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Ďalšia noc opäť potvrdila, že Rusko si nezaslúži žiadne zmiernenie globálnych opatrení ani zrušenie sankcií. Rusko stavia na vojnu a naša reakcia musí byť presne taká: musíme brániť životy všetkými dostupnými prostriedkami a zároveň musíme s rovnakou silou vyvíjať tlak v záujme mieru,“ napísal prezident Ukrajiny, podľa ktorého normalizácia vzťahov s Ruskom v súčasnosti nie je možná.
Ukrajinské letectvo tvrdí, že za uplynulých 24 hodín zneškodnilo 31 ruských rakiet a 636 dronov. „Počas tohto obdobia nepriateľ podnikol dve vlny kombinovaných útokov na ukrajinské územie,“ uviedlo v príspevku na Telegrame. Celkovo Rusko vypálilo 44 rakiet a takmer 700 dronov. Zahynulo pri tom 14 ľudí.
Zelenskyj tiež svojich partnerov vyzval, aby načas plnili svoje sľuby, ktoré dali Ukrajine. Mnohé totiž podľa neho síce boli dané, avšak doteraz neboli splnené. Zelenskyj konkrétne spomenul spoluprácu v tzv. ramsteinskom formáte, ako aj sľuby partnerov o dodávkach rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot.
