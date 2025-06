Zelenskyj po nočných útokoch Ruska vyzval spojencov na reakciu

Kyjev 6. mája (TASR) - Rusko v noci na piatok zaútočilo na Ukrajinu s použitím viac než 40 rakiet a 400 dronov, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X. Ich terčom sa podľa neho stala takmer celá Ukrajina. Dodal, že o život podľa potvrdených informácií prišli traja príslušníci záchranných služieb, zranenia utrpelo ďalších najmenej 49 ľudí. Zelenskyj v reakcii vyzval spojencov, aby na útoky „rozhodne“ zareagovali, informuje TASR.



Primátor Kyjeva Vitalij Kličko predtým informoval, že v metropole zahynuli najmenej štyria ľudia a ďalšie dve desiatky sa zranili. Kombinovaný ruský útok na hlavné mesto vyvolal na viacerých miestach požiare obytných budov.



Rusko podľa hovorcu ukrajinských vzdušných síl zaútočilo na Ukrajinu 407 dronmi a 44 strelami vrátane balistických striel. Protivzdušnej obrane sa podľa jeho slov podarilo zostreliť približne 30 rakiet a 200 bezpilotných lietadiel.



„Rusko za to musí niesť zodpovednosť. Od prvej minúty tejto vojny útočia na mestá a dediny, aby tam zničili život. Ak niekto nevyvíja tlak a dáva vojne viac času, aby si vyžiadala ďalšie životy - to je spoluvina a zodpovednosť. Musíme konať rozhodne,“ napísal Zelenskyj na X.



Terčom ruského útoku sa v noci na piatok stalo aj mesto Luck vo Volyňskej oblasti v západnej časti Ukrajiny. Jeho primátor Ihor Poliščuk pôvodne hlásil päť zranených, záchranári ich počet neskôr zvýšili na 15. Podľa nich boli poškodené obytné a administratívne budovy, ale aj dielňa na výrobu nábytku a opravovne, uviedol server stanice BBC.



Ruský prezident Vladimir Putin po stredajšom telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom avizoval, že Moskva zareaguje odvetnými opatreniami na ukrajinskú diverznú operáciu Pavučina, ktorej terčom sa stali strategické bombardéry na leteckých základniach v Rusku.



Ruské ministerstvo obrany pripustilo, že 1. júna sa terčom útoku stali vojenské letiská v Murmanskej, Irkutskej, Ivanovskej, Riazanskej a Amurskej oblasti, ktoré sa rozprestierajú hlboko vo vnútrozemí. Moskva potvrdila, že v Murmanskej a Irkutskej oblasti „niekoľko lietadiel“ začalo v dôsledku útoku dronov horieť.



Takisto Rusko v piatok hlásilo podľa agentúry DPA intenzívne útoky ukrajinských bezpilotných lietadiel na letiská a priemyselné oblasti. Nad viacerými oblasťami bolo podľa rezortu obrany zostrelených protivzdušnou obranou 174 dronov, ako aj tri navádzané strely Neptún.



Napriek správam ruskej armády o úspešnom odrazení ukrajinských útokov sa však podľa DPA zdá, že viaceré z nich zasiahli ciele.



V meste Engels v Saratovskej oblasti bola napríklad zasiahnutá výšková budova. Oblastný gubernátor Roman Busargin povedal, že nedošlo k žiadnym obetiam a budova bola nakrátko evakuovaná, ale obyvatelia sa do nej odvtedy vrátili. Dronový útok tiež podľa neho vyvolal požiar v jednom z priemyselných závodov. Podľa médií išlo o rafinériu.



Zasiahnuté bolo zrejme aj vojenské letisko v Brianskej oblasti a továreň v Tambovskej oblasti, kde podľa miestnych úradov utrpeli zranenia traja ľudia.