Zelenskyj po nočných útokoch Ruska vyzval spojencov na ďalšiu podporu
Rusko v nedeľu opäť útočilo na Ukrajinu 240 dronmi a piatimi raketami.
Autor TASR
Kyjev 7. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po veľkom ruskom nočnom útoku v nedeľu vyzval svojich spojencov, aby poskytli Ukrajine ďalšiu podporu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Naďalej spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme v reakcii na tieto útoky zabezpečili posilnenie našej obrany. Priorita je jasná: viac systémov protivzdušnej obrany a rakiet a viac podpory pre našich obrancov. Každá dohoda sa musí realizovať rýchlejšie,“ napísal na sociálnej sieti X.
Rusko v nedeľu opäť útočilo na Ukrajinu 240 dronmi a piatimi raketami. Zelenskyj uviedol, že ľudia zahynuli v mestách Sloviansk a Černihiv, pričom škody hlásia zo siedmich regiónov. Od začiatku tohto týždňa už Rusko na Ukrajinu vyslalo viac ako 1600 dronov, 1200 navádzaných bômb a 70 rôznych rakiet.
„Hlavným cieľom týchto úderov je infraštruktúra, ktorá zabezpečuje každodenný život,“ dodal Zelenskyj.
