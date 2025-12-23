< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Po rokovaniach v Miami máme niekoľko návrhov dokumentov
Americkí predstavitelia viedli cez víkend v meste Miami rokovania s ukrajinskými a európskymi delegáciami a samostatné rozhovory mali aj so zástupcami Ruska.
Autor TASR
Kyjev 23. decembra (TASR) - Po víkendových rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie o ukončení vojny medzi Kyjevom a Moskvou bolo pripravených niekoľko návrhov dokumentov vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. V utorok to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Spojené štáty na Kyjev už dlhšie tlačia, aby uzavrel s Moskvou mier čo najrýchlejšie. Ukrajina sa preto snaží vyvážiť pôvodný návrh mierovej dohody, ktorý bol podľa Reuters všeobecne považovaný za výhodný pre Moskvu. Požadoval napríklad, aby Rusko odstúpilo viac územia a obmedzilo svoje vojenské kapacity.
„(Predstavitelia) produktívne spolupracovali s vyslancami amerického prezidenta (Donalda) Trumpa a v súčasnosti bolo pripravených niekoľko návrhov dokumentov,“ potvrdil v utorok Zelenskyj na platforme X.
„Ide najmä o dokumenty týkajúce sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, obnovy krajiny a základného rámca na ukončenie tejto vojny... a potreby zabrániť tretej ruskej invázii,“ dodal ukrajinský prezident.
Reuters pripomína, že hoci vojna na Ukrajine trvá od februára 2022, Rusko do krajiny vyslalo svoje vojská už v roku 2014, keď anektovalo polostrov Krym a podporilo separatistické povstanie na východe Ukrajiny.
