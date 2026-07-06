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Zelenskyj po ruskom útoku na Kyjev vyzval NATO na rázne rozhodnutia
Na posilnenie podpory Ukrajiny apeloval aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Autor TASR
Kyjev 6. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ďalšom rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev vyzval spojencov na prijatie ráznych rozhodnutí na nadchádzajúcom summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare. Nočný raketový a dronový útok na ukrajinskú metropolu a okolie si vyžiadal najmenej 14 obetí a desiatky zranených, informuje TASR.
„Pre svet, a predovšetkým pre Ameriku a našich európskych partnerov, je mimoriadne dôležité, aby zo summitu NATO v Ankare vzišli silné rozhodnutia na podporu našej protivzdušnej obrany, a tým aj na ochranu životov bežných ľudí... Spojené štáty a Európa majú dostatok sily na to, aby tento teror zastavili,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Od spojencov opätovne žiada dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Na posilnenie podpory Ukrajiny apeloval aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. „Odkaz (ruského prezidenta Vladimira) Putina pre Ankaru je jasný: namieri balistické rakety na spiace deti a bude v zabíjaní pokračovať, pokiaľ to bude možné. Ako na to zareagujú lídri Aliancie? Už nie je čas na slabé kroky. Tie by Moskvu len povzbudili, aby pokračovala a rozšírila teror aj za Ukrajinu,“ zdôraznil na sieti X.
Posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany pripomenula aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Budeme o tom tento týždeň rokovať v Ankare,“ uviedla. Prisľúbila ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci Európskej únie a zintenzívnenie práce na prijatí 21. balíka protiruských sankcií.
Summit NATO sa v Ankare uskutoční v utorok a stredu (9. a 10. júla) a podľa očakávaní predstavitelia členských štátov opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu vojenskú pomoc. Návrh spoločného vyhlásenia obsahuje formuláciu, že „na rok 2026 sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v roku 2027.“
„Pre svet, a predovšetkým pre Ameriku a našich európskych partnerov, je mimoriadne dôležité, aby zo summitu NATO v Ankare vzišli silné rozhodnutia na podporu našej protivzdušnej obrany, a tým aj na ochranu životov bežných ľudí... Spojené štáty a Európa majú dostatok sily na to, aby tento teror zastavili,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Od spojencov opätovne žiada dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Na posilnenie podpory Ukrajiny apeloval aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. „Odkaz (ruského prezidenta Vladimira) Putina pre Ankaru je jasný: namieri balistické rakety na spiace deti a bude v zabíjaní pokračovať, pokiaľ to bude možné. Ako na to zareagujú lídri Aliancie? Už nie je čas na slabé kroky. Tie by Moskvu len povzbudili, aby pokračovala a rozšírila teror aj za Ukrajinu,“ zdôraznil na sieti X.
Posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany pripomenula aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Budeme o tom tento týždeň rokovať v Ankare,“ uviedla. Prisľúbila ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci Európskej únie a zintenzívnenie práce na prijatí 21. balíka protiruských sankcií.
Summit NATO sa v Ankare uskutoční v utorok a stredu (9. a 10. júla) a podľa očakávaní predstavitelia členských štátov opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu vojenskú pomoc. Návrh spoločného vyhlásenia obsahuje formuláciu, že „na rok 2026 sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v roku 2027.“