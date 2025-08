Zelenskyj po ruských útokoch vyzval USA na zvýšenie tlaku na Moskvu

Kyjev 6. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas návštevy amerického vyslanca Stevea Witkoffa v Moskve vyzval Washington, aby zvýšil tlak na Rusko a pomohol ukončiť jeho inváziu na Ukrajinu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Je veľmi dôležité posilniť všetky páky v arzenáli Spojených štátov, Európy a skupiny G7, aby okamžite vstúpilo do platnosti prímerie. Ukrajina vidí politickú vôľu, oceňuje úsilie našich partnerov, Ameriky a všetkých, ktorí pomáhajú,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.



Ukrajinský prezident tiež informoval o stredajšom ruskom útoku, ktorý spôsobil požiar v prázdninovom tábore v Záporožskej oblasti. „Práve teraz... pomáhajú naši zdravotníci a záchranári zraneným po ruskom útoku na bežné rekreačné stredisko. Dvanásť ľudí bolo zranených. V súčasnosti je, žiaľ, potvrdená smrť dvoch ľudí. Vyjadrujem sústrasť ich rodinám a blízkym,“ doplnil.



V noci na stredu údajne došlo k útokom aj v Dnepropetrovskej, Chersonskej a Odeskej oblasti. Podľa Zelenského boli zamerané tiež na energetickú infraštruktúru krajiny. „Stovky rodín zostali bez plynu. Bol to zámerný úder na naše prípravy na vykurovaciu sezónu - absolútne cynický, ako každý ruský úder na našu energetickú infraštruktúru. V Charkovskej a Doneckej oblasti sa Rusi zamerali na súkromné domy ľudí,“ poznamenal.



Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff v stredu pricestoval do Moskvy. V Rusku má rokovať o vojne na Ukrajine a ultimáte šéfa Bieleho domu na uzavretie prímeria. Zatiaľ nie je jasné, s kým bude Witkoff rokovať.



Trump 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. Neskôr to skrátil na desať dní, táto lehota uplynie v piatok.