Zelenskyj po schôdzke s Meloniovou: Kyjev ráta s podporou Talianska
Autor TASR
Rím 9. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok označil svoje stretnutie s ukrajinskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Ríme za vynikajúce a dodal, že Kyjev môže aj naďalej počítať s pokračujúcou podporou Talianska. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.
Zelenskyj v príspevku na sieti X napísal, že Ukrajina si cení aktívnu úlohu Talianska pri generovaní konkrétnych návrhov a definovaní opatrení na priblíženie mieru. Dodal, že Meloniovú informoval o práci ukrajinského vyjednávacieho tímu a o koordinácii diplomatických snáh o nastolenie mieru. Zelenskyj tiež vyjadril vďaku za balík energetickej pomoci a potrebné vybavenie, ktoré podľa neho pomôže ukrajinským rodinám.
Agentúra AP pripomenula, že Meloniová je od začiatku ruskej invázie v roku 2022 podporovateľkou Kyjeva, aj keď jeden z jej koaličných partnerov, Liga Matteho Salviniho, je voči podpore Ukrajiny skeptickejší.
Taliansko doteraz posielalo zbrane Ukrajine, ale iba na použitie v rámci jej hraníc. Nasadenie talianskych jednotiek do prípadnej monitorovacej misie navrhovanej Britániou a Francúzskom Meloniová odmietla.
Minulý týždeň talianska vláda odložila rozhodnutie o predĺžení vojenskej pomoci Ukrajine, ktorého aktuálna platnosť vyprší 31. decembra. Meloniová však zdôraznila, že „kým bude vojna, urobíme všetko, čo môžeme, aby sme pomohli Ukrajine brániť sa“.
Zelenskyj sa v pondelok v Londýne stretol s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka a následne v Bruseli s predstaviteľmi EÚ a NATO. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí zdôraznila potrebu rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zaistiť jej bezpečnosť.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron informoval, že EÚ pripravuje „robustné bezpečnostné záruky a opatrenia pre obnovu Ukrajiny“, pričom hlavnou otázkou zostáva dosiahnutie „zhody medzi európsko-ukrajinským postojom a postojom USA“.
