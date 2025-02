Zelenskyj po spore s Trumpom predčasne odišiel z Bieleho domu

Washington 28. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý napísal, že Zelenskyj nie je pripravený na mier. Predčasnému ukončeniu rokovaní predchádzala ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Dnes sme mali v Bielom dome veľmi významné stretnutie," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. "Dozvedeli sme sa veľa vecí, ktoré by sme bez rozhovoru pod takýmto tlakom nikdy nepochopili," povedal s odkazom na ostrú výmenu názorov so Zelenským.



"Je úžasné, čo všetko vyjde najavo vďaka emóciám, a ja som zistil, že prezident Zelenskyj nie je pripravený na mier, ak sa do neho zapojí Amerika, pretože má pocit, že naša účasť mu dáva veľkú výhodu pri rokovaniach," myslí si americký prezident, podľa ktorého Zelenskyj "zneuctil Spojené štáty v ich drahocennej Oválnej pracovni". Zelenského vyzval, aby sa vrátil vtedy, keď bude na mier pripravený.



Podľa agentúry AP spoločné rokovania predčasne ukončil Trump. Lídri mali mať spoločný obed a počas spoločnej tlačovej plánovali predstavitelia oboch štátov podpísať dohodu o nerastných surovinách.



Trump predtým počas spoločného mediálneho vystúpenia v Oválnej pracovni Zelenskému povedal, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".