Zelenskyj po tretíkrát vymenil veliteľa formácie východného frontu

Kyjev 27. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu po tretíkrát za necelý rok vymenil veliteľa kľúčovej vojenskej formácie zodpovednej za obranu východného frontu v Doneckej oblasti, kde sa nachádza strategické mesto Pokrovsk a kde ruské sily v uplynulých mesiacoch zaznamenávajú postup. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj vo videu na sociálnej sieti X oznámil, že poveril generálmajora Mychajla Drapatého velením operačno-strategickej skupiny Chortycia, do oblasti zodpovednosti ktorej patrí veľká časť východného frontu Ukrajiny.



"Toto sú najnáročnejšie oblasti boja," povedal ukrajinský prezident a dodal, že o tejto zmene velenia diskutoval s najvyšším veliteľom ukrajinských síl Olexandrom Syrským.



Rusi sa už niekoľko mesiacov pokúšajú dobyť kľúčové donecké mestá - Pokrovsk a Časiv Jar. Rusko minulý pondelok tvrdilo, že jeho jednotky obsadili dedinu Ševčenko, vzdialenú zhruba tri kilometre od Pokrovska. V prípade, že by ruské sily obsadili Pokrovsk, by boli bližšie k obsadeniu celej Doneckej oblasti, píše Reuters. V Pokrovsku žilo pred začiatkom invázie ruských jednotiek na Ukrajinu približne 60.000 ľudí. Mesto je jednou z hlavných ukrajinských obranných bášt vo východnej Doneckej oblasti a už mesiace je ohniskom prudkých bojov.



Podľa Zelenského pomôže Drapatého vymenovanie spojiť bojovú činnosť armády s náležitým výcvikom jednotiek. "Práve potreby v prvej línii by mali určovať štandardy pre personálne obsadenie a výcvik jednotiek," uviedol Zelenskyj.



Drapatyj nahradil generála Andrija Hnatova, ktorý bol na čele skupiny Chortycia od júna minulého roka. Hnatov bude podľa Zelenského pôsobiť ako zástupca veliteľa generálneho štábu pre riadenie výcviku a komunikácie.