Zelenskyj po útoku dronov na Moskvu: Vojna sa vracia do Ruska

Kyjev 30. júla (TASR) - Vojna sa vracia do Ruska, vyhlásil v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, čo boli ráno nad Moskvou zostrelené tri drony. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vojna sa postupne vracia na územie Ruska - do jeho symbolického centra a na vojenské základne. Je to nezvratný, prirodzený a absolútne spravodlivý proces," uviedol Zelenskyj počas návštevy západoukrajinského mesta Ivano-Frankivsk.



Dodal, že Ukrajina sa stáva silnejšou, no zároveň upozornil na to, že sa musí pripraviť na nové ruské útoky na energetickú infraštruktúru počas zimy.



"Musíme si však byť vedomí, že tak ako vlani Rusi stále môžu túto zimu útočiť na náš energetický sektor a kriticky dôležité zariadenia," uviedol Zelenskyj. Dodal, že v Ivano-Frankivsku sa rokovalo o prípravách na "všetky možné scenáre".



Uplynulú zimu poškodili ruské raketové útoky takmer 40 percent ukrajinských energetických systémov. V dôsledku útokov nefungovalo v mnohých ukrajinských mestách osvetlenie a boli prerušované dodávky tepla. Podľa Kyjeva sa Rusko touto stratégiou snažilo priamo ublížiť civilistom, pripomína agentúra Reuters.



Ukrajinský prezident sa takto vyjadril po tom, čo boli v nedeľu ráno nad Moskvou podľa ruského ministerstva obrany zostrelené tri ukrajinské drony. Pri útoku boli poškodené dve kancelárske budovy a v jeho dôsledku tiež nakrátko zatvorili medzinárodne letisko Vnukovo.



Okrem toho tiež Moskva v nedeľu uviedla, že ruská armáda odrazila pokus Ukrajiny o útok 25 dronmi na polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



Nedeľňajší incident patrí k posledným, zo série dronových útokov na ruské pohraničné obce a mestá či Kremeľ, z ktorých Moskva obvinila Kyjev, pripomína AFP.