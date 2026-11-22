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Zelenskyj: Po útoku v Kyjevskej oblasti zostáva 14 ľudí nezvestných
Ukrajinský prezident na X zároveň oznámil, že Moskva útočila na obytné budovy aj v meste Záporožie. Jedno dieťa tam podľa neho utrpelo zranenia.
Autor TASR
Kyjev 22. novembra (TASR) - Ruský dron zasiahol v nedeľu ráno päťposchodový bytový dom v obci Dymer v Kyjevskej oblasti. Najmenej 14 ľudí môže byť uviaznutých pod jeho troskami, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Od dnešného rána prebieha v Dymeri v Kyjevskej oblasti pátracia a záchranná operácia. Časť päťposchodového bytového domu sa zrútila v dôsledku ruského dronového útoku,“ oznámil Zelenskyj na sieti X.
V príspevku potvrdil, že záchranárom sa doposiaľ podarilo evakuovať deväť ľudí. Útok podľa jeho slov vyvolal aj požiar, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu. „Bohužiaľ, pod troskami však môžu byť stále uviaznutí ľudia – 14 osôb zostáva nezvestných. Na mieste zasahujú všetky potrebné zložky,“ zdôraznil Zelenskyj.
Miestni predstavitelia uviedli, že zranené boli dve osoby, vrátane jedného tínedžera.
Ukrajinský prezident na X zároveň oznámil, že Moskva útočila na obytné budovy aj v meste Záporožie. Jedno dieťa tam podľa neho utrpelo zranenia.
„Celkovo bolo tento týždeň terčom ruských útokov 20 regiónov Ukrajiny. Rusko na ne vyslalo približne 2700 dronov, takmer 1460 leteckých bômb a 165 rakiet rôznych typov. Značná časť z nich boli balistické rakety, vrátane severokórejských, pri modernizácii ktorých Rusi neustále pomáhajú Pchjongjangu s cieľom zvýšiť ich presnosť,“ dodal Zelenskyj v príspevku.
„V tejto súvislosti je obzvlášť ťažké pochopiť oneskorenia pri dodávkach protiraketových striel na Ukrajinu. Musíme posilniť našu obranu. Je veľmi dôležité, aby Amerika schválila dodávku rakiet pre systémy Patriot, za ktoré naši partneri už zaplatili v rámci programu PURL. Je tiež dôležité pokračovať v príspevkoch do programu PURL, ktorý je naším hlavným zdrojom protiraketových striel,“ vyhlásil prezident.
Program PURL je medzinárodný mechanizmus koordinovaný NATO, prostredníctvom ktorého spojenecké krajiny financujú nákup amerických zbraní a munície pre Ukrajinu. Za doterajšiu pomoc sa Zelenskyj všetkým spojencom v nedeľnom príspevku poďakoval.
„Od dnešného rána prebieha v Dymeri v Kyjevskej oblasti pátracia a záchranná operácia. Časť päťposchodového bytového domu sa zrútila v dôsledku ruského dronového útoku,“ oznámil Zelenskyj na sieti X.
V príspevku potvrdil, že záchranárom sa doposiaľ podarilo evakuovať deväť ľudí. Útok podľa jeho slov vyvolal aj požiar, ktorý sa podarilo dostať pod kontrolu. „Bohužiaľ, pod troskami však môžu byť stále uviaznutí ľudia – 14 osôb zostáva nezvestných. Na mieste zasahujú všetky potrebné zložky,“ zdôraznil Zelenskyj.
Miestni predstavitelia uviedli, že zranené boli dve osoby, vrátane jedného tínedžera.
Ukrajinský prezident na X zároveň oznámil, že Moskva útočila na obytné budovy aj v meste Záporožie. Jedno dieťa tam podľa neho utrpelo zranenia.
„Celkovo bolo tento týždeň terčom ruských útokov 20 regiónov Ukrajiny. Rusko na ne vyslalo približne 2700 dronov, takmer 1460 leteckých bômb a 165 rakiet rôznych typov. Značná časť z nich boli balistické rakety, vrátane severokórejských, pri modernizácii ktorých Rusi neustále pomáhajú Pchjongjangu s cieľom zvýšiť ich presnosť,“ dodal Zelenskyj v príspevku.
„V tejto súvislosti je obzvlášť ťažké pochopiť oneskorenia pri dodávkach protiraketových striel na Ukrajinu. Musíme posilniť našu obranu. Je veľmi dôležité, aby Amerika schválila dodávku rakiet pre systémy Patriot, za ktoré naši partneri už zaplatili v rámci programu PURL. Je tiež dôležité pokračovať v príspevkoch do programu PURL, ktorý je naším hlavným zdrojom protiraketových striel,“ vyhlásil prezident.
Program PURL je medzinárodný mechanizmus koordinovaný NATO, prostredníctvom ktorého spojenecké krajiny financujú nákup amerických zbraní a munície pre Ukrajinu. Za doterajšiu pomoc sa Zelenskyj všetkým spojencom v nedeľnom príspevku poďakoval.