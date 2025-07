Zelenskyj po veľkom ruskom útoku vyzval partnerov na ďalšie sankcie

Rím 10. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok ráno informoval, že Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 400 dronmi a 18 raketami. V tejto súvislosti spojencov vyzval na uvalenie ďalších sankcií na Rusko a tento proces by podľa neho mal byť rýchlejší. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje TASR.



Zelenskyj objasnil, že ruské sily v noci útočili naprieč Ukrajinou. Zasiahnuté bolo aj hlavné mesto Kyjev, kde zahynuli dve osoby a 16 ďalších sa zranilo.



„Ide o jasnú eskaláciu teroru zo strany Ruska - stovky Šáhidov (iránskych dronov. pozn. TASR) každú noc, neustále údery a masívne útoky na ukrajinské mestá,“ zdôraznil Zelenskyj. Z týchto dôvodov podľa neho musia byť „sankcie uvalené rýchlejšie a tlak na Rusko musí byť dostatočne veľký, aby pocítilo dôsledky svojho teroru.“



Zelenskyj je od stredy na návšteve Talianska. Stretol sa už s pápežom Levom XIV., talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a osobitným vyslancom USA pre Ukrajinu Keithom Kelloggom.



Vo štvrtok plánuje rokovať aj s ďalšími americkými predstaviteľmi najmä o sankciách voči Rusku. Stretne sa tiež s partnermi z tzv. „koalície ochotných“, ktorá združuje krajiny ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade nastolenia prímeria. Rokovať budú o produkcii prostriedkov určených na ničenie dronov a dodávkach munície do systémov protivzdušnej obrany.