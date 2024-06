Zelenskyj počas návštevy vojakov na fronte kritizoval členov vlády

Kyjev 26. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas svojej stredajšej návštevy vojakov na frontovej línii v Doneckej oblasti kritizoval istých členov vlády za nedostatočné plnenie svojich povinností, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Zelenskyj navštívil vojakov v Doneckej oblasti spoločne s hlavným veliteľom armády Olexandrom Syrským a tiež novým veliteľom Spojených síl Ozbrojených síl Ukrajiny Andrijom Hnatovom, ktorý v tejto funkcii vystriedal generálporučíka Jurija Sodoľa. Agentúra AP uvádza, že práve uvedenie Hnatova do úradu bolo cieľom prezidentovej jeho návštevy vojakov na fronte.



Zelenskyj o svojej návšteve informoval zverejnením videozáznamu z mesta Pokrovsk. Vojakom udelil medaily a s miestnymi predstaviteľmi diskutoval o zásobovaní pitnou vodou, sociálnych otázkach, evakuačných plánoch či obnove zničených domov.



Cestu však zároveň využil na kritiku viacerých nemenovaných členov vlády, ktorí podľa jeho slov neboli na fronte už pol roka či ešte dlhšie a na rozdiel od neho tak nemali možnosť vidieť na vlastné oči tamojšiu humanitárnu situáciu. "V Kyjeve sa uskutoční samostatné stretnutie, najmä s predstaviteľmi vlády, ktorí by mali byť tu a na ďalších miestach v blízkosti frontovej línie - v ťažko dostupných oblastiach, kde ľudia potrebujú okamžité riešenia, ktoré nie sú viditeľné z Kyjeva," povedal Zelenskyj. "Prebehne podstatný dialóg a ja vyvodím príslušné závery," dodal.



Donecká oblasť je - spolu so Záporožskou, Chersonskou a Luhanskou - jednou zo štyroch oblastí na Ukrajine, ktoré Rusko predvlani v septembri anektovalo napriek tomu, že ich stále nemá úplne pod kontrolou. Získanie celej Doneckej oblasti je však jednou z priorít Moskvy, ktorá sa tam snaží čo najviac postúpiť skôr, než Kyjev dostane ďalšie dodávky sľúbených zbraní od západných mocností, a tak v posledných mesiacoch pomerne intenzívne útočí.



Za uplynulých 24 hodín ostreľovali ruské sily v Doneckej oblasti 20 miest, pričom podľa miestnych ukrajinských úradov zabili prinajmenšom jednu osobu a ďalších deväť zranili. Za posledný deň zároveň bolo z tejto oblasti evakuovaných približne 250 ľudí.