Zelenskyj: Počet obetí útoku na železničnú stanicu vzrástol na 22

Kyjev 25. augusta (TASR) - Počet obetí stredajšieho ruského raketového útoku na železničnú stanicu v ukrajinskej obci Čaplyne, nachádzajúcej sa v Dnepropetrovskej oblasti, stúpol na 22. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra AFP.



"Do tejto chvíle má útok 22 mŕtvych vrátane piatich ľudí, ktorí zhoreli v aute," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom prejave. Predtým v prejave k Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku uviedol, že pri útoku zahynulo 15 ľudí.



Podľa Zelenského ruské rakety na stanici v Čaplynom zasiahli vlak a horeli tam štyri osobné vozne.



K útokom ruských síl došlo v deň, keď si Ukrajina pripomína Deň nezávislosti. V ten istý deň zároveň uplynulo šesť mesiacov od začiatku ruskej invázie.